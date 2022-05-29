Рязанцы обратили внимание на горы мусора у биатлонного комплекса «Алмаз»

Рязанцы возмутились тем, что на лесной дороге у биатлонного комплекса «Алмаз» скопились горы строительного мусора. Об этом сообщается в посте в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Рязанцы возмутились тем, что на лесной дороге у биатлонного комплекса «Алмаз» скопились горы строительного мусора. Об этом сообщается в посте в группе «Рязань» «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация поликлиники № 14! Надеюсь, что это недоразумение и вы не знали, куда вывозят ваш строительный мусор. Как бы там ни было, примите, пожалуйста, меры по устранению вашего безобразия!» — написала рязанка.