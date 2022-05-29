Билл Гейтс предсказал новую пандемию в ближайшие 20 лет

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался, что человечество ждет новая пандемия в следующие 20 лет. Об этом он заявил в интервью изданию Diario.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался, что человечество ждет новая пандемия в следующие 20 лет. Об этом он заявил в интервью изданию Diario.

«Существует 50-процентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет», — заявил Гейтс.

Напомним, к апрелю число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.