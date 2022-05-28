Ушел из жизни почетный настоятель храма в Ермишинском районе иеромонах в схиме Серафим

Скончался почетный настоятель Никольского храма села Некрасовка Ермишинского района иеромонах Ермолай (Гусаков) в схиме Серафим. Об этом сообщает Касимовская епархия.

Скончался почетный настоятель Никольского храма села Некрасовка Ермишинского района иеромонах Ермолай (Гусаков) в схиме Серафим. Об этом сообщает Касимовская епархия.

Он умер 26 мая на 77 году жизни. С 2002 года по 2015 год батюшка был настоятелем Никольского храма села Некрасовка.

Отпевание пройдет в субботу, 28 мая, в Казанском женском монастыре поселка Горушка Даниловского района Ярославской области, где отец Серафим находился на покое последнее время.