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Рязанский театр кукол представил сказку для взрослых «Синяя борода»
В пятницу, 27 мая, в рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ сказки для взрослых «Синяя борода». Зрители смогут увидеть постановку 28, 29 мая в 18:00 и 7 июня в 19:00. Билеты можно купить также по «Пушкинской карте».

В пятницу, 27 мая, в рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ сказки для взрослых «Синяя борода».

Авторы спектакля предлагают зрителю по-новому взглянуть на историю, знакомую с детства. Главным героям предстоит заглянуть внутрь себя, победить свои страхи и отказаться от штампов, чтобы обрести голос и свободу. Артистов будет сопровождать живая музыка.

«Мы хотели вам показать историю „Синей бороды“, но не смогли. Там все закончилось хорошо, не для него, конечно. Марию спасли. Добро победило зло. Вообще, история очень страшная. Нам тоже было страшно. Так что, до старости сидеть и бояться? Решайте сами», — произнесла актриса со сцены в конце спектакля.

Зрители смогут увидеть постановку 28, 29 мая в 18:00 и 7 июня в 19:00. Билеты можно купить также по «Пушкинской карте».