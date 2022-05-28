Рязанцев просят помочь в поисках пропавшей 46-летней женщины

В Московской области пропала Анастасия Викторовна Гордеева (Апасова) 1975 года рождения. Женщина может находиться в Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Московской области пропала Анастасия Викторовна Гордеева (Апасова) 1975 года рождения. Женщина может находиться в Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Жительница Подмосковья пропала в селе Растуново в городском округе Домодедово. С 12 мая 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Одежда: бежевая кофта с капюшоном, синие бриджи, розовые сланцы.