Малков прошелся по рязанским дворам

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел рязанские дворы. Об этом он сообщил в субботу, 28 мая, в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел рязанские дворы. Об этом он сообщил в субботу, 28 мая, в своем Telegram-канале.

Малков отметил, что рязанцы часто жалуются на плохое состояние дворов. Вместе с председателем комитета «Жилье, городская среда и дороги» экспертного совета при правительстве области Дмитрием Калтаченко он осмотрел территории, по которым поступали обращения. Это дворы на Первомайском проспекте и улице Костычева.

«Скажу сразу, территории находятся в запущенном состоянии — разбитый асфальт, вытоптанные газоны, плохо убранный мусор. И, к сожалению, это не единичные случаи. Считаю, здесь необходимы комплексный подход и четкая расстановка приоритетов. Чтобы люди понимали, в каких дворах и в какой срок им ждать ремонт, какие именно работы в настоящее время проводятся», — написал Малков.

Он также заявил о планах обсудить ситуацию с администрацией города.