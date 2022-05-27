Рязанская администрация выбрала подрядчика, который разработает транспортную модель города

Компания детально обследует пассажирский транспорт и маршрутную сеть города. После этого даст конкретные способы оптимизировать пассажирские перевозки.

Рязанская администрация заключила контракт со «Строй Инвест Проектом». Информацию об этом в пятницу, 27 мая, опубликовали на сайте мэрии.

Компания детально обследует пассажирский транспорт и маршрутную сеть города. После этого даст конкретные способы оптимизировать пассажирские перевозки. Сделать это им предстоит до 1 декабря.

«Строй Инвест Проект» уже разрабатывала успешные проекты в Бурятии, Новосибирске, Липецке, Забайкалье, Нижневартовске, Благовещенске, Новокузнецке и многих других.