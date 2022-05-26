В Скопине скончался заместитель главврача медцентра Борис Буханевич

Мужчина скончался 24 мая после тяжелой болезни.

В Скопине скончался заместитель главврача медцентра Борис Буханевич. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба скопинского межрайонного медицинского центра.

Мужчина скончался 24 мая после тяжелой болезни.

Борис Бухаревич работал врачом-педиатром на протяжении 50 лет.

«Это был высокопрофессиональный, ответственный внимательный специалист. Врач по призванию, для огромного числа людей, он был добрым, заботливым, отзывчивым человеком, готовым в любое время прийти на помощь. Являлся самым близким и самым важным человеком для многих семей. Имел неоспоримый авторитет, как среди коллег, так и среди родителей», — говорится в сообщении скопинского ММЦ.