В Рязанской области простились с тремя военнослужащими, погибшими на Украине

Церемонии прошли в четверг, 26 мая.

В Рязанской области простились с тремя военнослужащими, погибшими на Украине.

Церемонии проходили в четверг, 26 мая.

В Рязани и Рязанском районе простились с гвардии старшим сержантом Кириллом Беловым, гвардии старшим прапорщиком Дмитрием Кривошеевым и гвардии майором Александром Денисовым. Они погибли во время спецоперации на территории Украины.

На траурных мероприятиях соблюдали все воинские почести. В церемониях участвовали представители облправительства, администраций Рязани и Рязанского района, епархии, Рязанского военного гарнизона, командования ВДВ, общественных организаций, ветераны, а также родные и близкие солдат.

Соболезнования выразил врио губернатора Павел Малков.