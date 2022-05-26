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Рязанские онкологи удалили у пациентки 20-килограммовую опухоль
Операция длилась более трех часов. В итоге врачи смогли удалить опухоль весом более 20 килограммов размером 45 сантиметров в диаметре.

Рязанские онкологи удалили у пациентки 20-килограммовую опухоль. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Операцию провели в рязанском онкоцентре. Годом ранее 38-летняя пациентка обращалась к врачу-гинекологу из-за опухоли органов малого таза. Врач назначил лечение, однако она не стала проходить обследование для госпитализации.

В мае текущего года врачи приняли коллективное решение, что женщина должна пройти дополнительное обследование и оперативное лечение. Из-за сложности патологии, ей назначили ирригоскопию — рентгенологическое исследование толстой кишки с ретроградным введением в нее рентгеноконтрастного препарата.

Операция длилась более трех часов. В итоге врачи смогли удалить опухоль весом более 20 килограммов размером 45 сантиметров в диаметре.

«Работу хирургов осложнял тот момент, что опухоль была спаяна с окружающими петлями кишечника, с большим сальником, врастала на большом протяжении в брюшину передней брюшной стенки», — рассказала завотделением онкогинекологии областного клинического онкдиспансера Елена Ульянова.

Позже исследование показало, что опухоль доброкачественная. Пациентка чувствует себя хорошо, готовится к выписке.