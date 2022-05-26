Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в Песочне

По словам жителей, в воздухе ощущался сильный запах серы.

Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в Песочне. Информация появилась в соцсетях вечером в среду, 25 мая.

По словам жителей, в воздухе ощущался сильный запах серы.

«Опять жесткие выбросы серы в Дашках, даже не подышать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участники общественного экологического проекта «Экорейд» побывали в Рязани и проверили крупные промышленные предприятия.