Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в Песочне
По словам жителей, в воздухе ощущался сильный запах серы.
Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в Песочне. Информация появилась в соцсетях вечером в среду, 25 мая.
По словам жителей, в воздухе ощущался сильный запах серы.
«Опять жесткие выбросы серы в Дашках, даже не подышать», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что участники общественного экологического проекта «Экорейд» побывали в Рязани и проверили крупные промышленные предприятия.