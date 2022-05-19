Экоактивисты устроили рейд по рязанским заводам из-за загрязнения воздуха

Участники проекта «Экорейд» отправились в Рязань по приглашению местных жителей.

Участники общественного экологического проекта «Экорейд» побывали в Рязани и проверили крупные промышленные предприятия. Видео об этом появилось на YouTube.

Участники проекта «Экорейд» отправились в Рязань по приглашению местных жителей. Горожане рассказали активистам о неприятном запахе, который периодически возникает в разных районах города — Дашково-Песочне, Горроще, в центре Рязани.

Съемочная группа побывала на основных предприятиях города — АО «Русская кожа», «РНПК», предприятии «Сфат -Рязань» и других. Участники рейда отметили, что за время проверки ощутили калейдоскоп запахов.

«Сначала едкий запах, потом кислый. затем резины еще чем-то…не понимаешь, откуда это идет, даже закрытые окна в машине не помогают», — отметили они.

Им удалось пообщаться с местными чиновниками, которые рассказали, что проблема на контроле и с замминистра природопользования Александром Акимовым, заявившим, что в Рязани воздух «улучшился за последние 10 лет». Также экоактивисты побеседовали с председателем «Дышим чистым» Александром Суфрановичем. По его словам, горожане страдают из-за регулярно накрывающего Рязань едкого запаха. Он подчеркнул, что с этим и связан рост онкологических заболеваний, однако на улучшение ситуации пока никто не может повлиять.

В ролике сообщается, что передвижная лаборатория Росприроднадзора работала вместе с экактивистами. Во время съемок она зафиксировала превышение в городе предельно допустимой концентрации опасных для здоровья химических элементов: сероводорода, фенола, этилбензола, толуола и пропанола.