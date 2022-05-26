Nike останется на российском рынке

Российский офис продолжает работу, а фирма не объявляла об уходе из страны. Информацию подтвердил представитель ассоциации «Русбренд» — бренд входит в нее.

Американский бренд Nike останется на российском рынке. Об этом сообщило издание « Известия » со ссылкой на источник, близкий к компании.

Российский офис продолжит работу, а фирма не объявляла об уходе из страны. Информацию изданию подтвердил представитель ассоциации «Русбренд» — бренд входит в нее.

Источник отметил, что Nike не стала продлевать соглашение с партнером Inventive Retail Group (IRG). Это связано с тем, что компания в новых условиях не сможет гарантировать полного исполнения обязательств.

Также производитель планирует оценить возможности в изменившейся ситуации. Компания не ищет партнерств для открытия монобрендовых магазинов, однако продолжит поставлять товары в мультибрендовые точки.