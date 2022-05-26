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Малков заявил о готовности спасти конный завод в Старожиловском районе
По его словам, в настоящее время конный завод находится в плохом состоянии, несмотря на то, что это единственное в мире хозяйство по разведению и выращиванию лошадей русской верховой породы.

Врио губернатора Павел Малков планирует спасти конный завод в Старожиловском районе. Об этом в четверг, 26 мая, он написал в личном Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время конный завод находится в плохом состоянии, несмотря на то, что это единственное в мире хозяйство по разведению и выращиванию лошадей русской верховой породы.

В настоящее время заводу не хватает земли для выпаса и заготовки кормов, а также отсутствуют средства для реставрации архитектурного комплекса.

«Конечно, конный завод надо спасать. Он по праву считается одной из ярких достопримечательностей региона. Тем более, что его здания являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения», — заявил Малков.

Врио губернатора добавил, что при поддержке областного правительства уже ведутся работы: утверждены границы территорий и проводится экспертиза. В ближайшее время Малков обсудит ситуацию с представителями Минкульта, а также займется поиском инвестора, который вложится в развитие предприятия.