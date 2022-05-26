Группа «ДДТ» прекращает концертную деятельность в России

После выступления в Уфе на Шевчука составили административный протокол за критику спецоперации на Украине.

Группа «ДДТ» прекращает концертную деятельность в России. Об этом пишет « МК ».

Лидер группы Юрий Шевчук рассказал в программе «Гостиный двор», что «ДДТ» прекращает свою деятельность: концерты в Тюмени перенесли, а в Кургане отменили полностью.

«Мы поем для всех, для меня человек — это ценность и неважно, где он живет. Я работаю для людей. Ранее перечислял деньги детям Донбасса, в настоящий момент все гонорары перевожу нуждающимся», — отметил музыкант.

Ранее сообщалось, что после выступления в Уфе на Шевчука составили административный протокол за критику спецоперации на Украине. В настоящее время следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против музыканта.