Заведующая рязанским детсадом № 81 Мария Наумова третий год подряд зарабатывает более 10 млн

Мария Наумова задекларировала 10,3 млн рублей, она владеет 14-ю земельными участками, зданием (92,2 кв м), домом (30 кв м) и квартирой (26 кв м).

Заведующая детсадом № 81 в Рязани Мария Наумова третий год подряд зарабатывает более 10 миллионов рублей. Декларации о доходах руководителей дошкольных учреждений за 2021 опубликовали на сайте администрации города.

Мария Наумова задекларировала 10,3 млн рублей, она владеет 14-ю земельными участками, зданием (92,2 кв м), домом (30 кв м) и квартирой (26 кв м). В 2020 году она заработала 27,8 млн, а в 2019 — 10,7 млн.

Ранее Мария Наумова рассказывала, что занимается покупкой и продажей земельных участков.

Второе место по сумме заработка заняла заведующая детсадом № 158 Наталья Тавинцева. Она указала в декларации доход в 4,5 млн рублей, машину Suzuki SX4, квартиру площадью 51,9 кв м и два нежилых помещения.

Чуть меньше заработала руководитель детского сада № 111 Вера Шинкарева — 4,3 млн рублей.

Далее расположилась заведующая детсадом № 7 Светлана Меринова. У нее в собственности находится машина ВАЗ 2106, квартиры (80,8 и 31 кв м). За 2021 год она заработала 3 млн рублей.

Пятерку по уровню дохода замкнула Елена Матюкина — руководитель детского сада № 37 с заработком в 2,5 млн рублей. Она владеет квартирой площадью 34,8 кв м, нежилым помещением и земельным участком.