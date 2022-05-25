Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
11°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
11°
ЦБ USD 56.3 -0.67 26/05
ЦБ EUR 57.92 -0.95 26/05
Нал. USD 65.65 / 60.7 25/05 16:58
Нал. EUR 67.2 / 68 25/05 16:58
Новости
Публикации
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
7 часов назад
947
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
8 часов назад
370
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
2 547
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
9 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Заведующая рязанским детсадом № 81 Мария Наумова третий год подряд зарабатывает более 10 млн
Мария Наумова задекларировала 10,3 млн рублей, она владеет 14-ю земельными участками, зданием (92,2 кв м), домом (30 кв м) и квартирой (26 кв м).

Заведующая детсадом № 81 в Рязани Мария Наумова третий год подряд зарабатывает более 10 миллионов рублей. Декларации о доходах руководителей дошкольных учреждений за 2021 опубликовали на сайте администрации города.

Мария Наумова задекларировала 10,3 млн рублей, она владеет 14-ю земельными участками, зданием (92,2 кв м), домом (30 кв м) и квартирой (26 кв м). В 2020 году она заработала 27,8 млн, а в 2019 — 10,7 млн.

Ранее Мария Наумова рассказывала, что занимается покупкой и продажей земельных участков.

Второе место по сумме заработка заняла заведующая детсадом № 158 Наталья Тавинцева. Она указала в декларации доход в 4,5 млн рублей, машину Suzuki SX4, квартиру площадью 51,9 кв м и два нежилых помещения.

Чуть меньше заработала руководитель детского сада № 111 Вера Шинкарева — 4,3 млн рублей.

Далее расположилась заведующая детсадом № 7 Светлана Меринова. У нее в собственности находится машина ВАЗ 2106, квартиры (80,8 и 31 кв м). За 2021 год она заработала 3 млн рублей.

Пятерку по уровню дохода замкнула Елена Матюкина — руководитель детского сада № 37 с заработком в 2,5 млн рублей. Она владеет квартирой площадью 34,8 кв м, нежилым помещением и земельным участком.

Остальной список заведующих можно увидеть здесь.