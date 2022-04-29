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В Канищеве планируют построить 15-этажный дом
Здание с подземным паркингом, нежилыми помещениями, детскими и спортивными площадками планируют построить на улице Бирюзова.

В Канищеве планируют построить 15-этажный жилой дом с подземным паркингом. Об этом рассказали на публичных слушаниях в четверг, 28 апреля.

Рассматривалось предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 4 220 квадратных метра, расположенного на улице Бирюзова, № 20, строение 1, под строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом, нежилыми помещениями, детскими и спортивными площадками.

По словам докладчицы, перед домом появится сквер, площадью 9 023 квадратных метра. В нем планируется озеленение, декоративное освещение, установка урн и лавочек для отдыха.