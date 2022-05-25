Рязанцев предупредили об обработке полей химическими веществами

С 27 мая в Захаровском районе около населенных пунктов Высокое, Стенькино, Волдыревка пройдет обработка полей инсектицидами, гербицидами, фунгицидами (препараты для уничтожения растительности).

Рязанцев предупредили об обработке полей химическими веществами. Соответствующее объявление ООО «Захаровское» опубликовали в среду, 25 мая.

С 27 мая в Захаровском районе около населенных пунктов Высокое, Стенькино, Волдыревка пройдет обработка полей инсектицидами, гербицидами, фунгицидами (препараты для уничтожения растительности). Речь идет о веществах «Самум» (класс опасности для пчел — 3, токсичен), «Аминка Фло» (класс опасности для пчел — 2, нетоксичен), «Карбезим» (класс опасности для пчел — 2, нетоксичен), «Флит» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный), «Ассолюта» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный).

«Просьба ограничить лет пчел в данный период», — говорится в сообщении.

Обработка продлится в течение семи дней.