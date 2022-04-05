В Госдуме предложили вернуть пятилетнюю систему высшего образования в России. Об этом пишет
Депутат Виталий Милонов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением вернуть традиционную систему пятилетнего высшего образования.
Милонов пояснил, что благодаря действующей Болонской системы двухступенчатого образования, российские студенты могут продолжить начатое в России образование в университетах Евросоюза. Но российские документы об образовании не всегда признают за рубежом. При этом, специалисты критикуют отсутствие сотрудничества между вузами России и западных стран.
«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — говорится в обращении.
Депутат подчеркнул, что возвращение пятилетней системы образования позволит повысить качество подготовки специалистов, сделает отечественную систему высшей школы независимой от международной конъюнктуры и сохранит «вековое наследие российского и советского образования».