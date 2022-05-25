Новый арт-объект проекта «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» установят в День защиты детей

Миниатюрные бронзовые «грибы с глазами» начали заселять областной центр в мае 2021 года. Тогда установили пять фигур: гриб-мудрец, рязанский коробейник, мужичок-боровичок, грибная команда и влюбленная пара.