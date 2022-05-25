В День защиты детей, 1 июня, в областном центре установят новую мини-фигуру в рамках проекта «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» Это будет гриб-пионер, выполненный из бронзы скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми. Арт-объект появится возле Дворца детского творчества на улице Есенина.
Кроме пионера, отлиты еще две «грибные» композиции. Во дворе главного корпуса Рязанского государственного университета имени Есенина в скором времени обоснуются профессор и студенты, а у пруда в Канищеве — гриб-рыбачок.
Также скульпторы работают над образами балеруна и грибабушки. Планируется, что первая фигура займет место около муниципального культурного центра, где действует балетная школа, а вторая украсит музей лоскутного шитья «Шили-Были» на Первомайском проспекте.
Журналист РЗН. инфо посетил семейную мастерскую рязанских художников, где познакомился с трудоемким процессом создания скульптур. Подробности читайте в разделе Публикации.
Напомним, миниатюрные бронзовые «грибы с глазами» начали заселять областной центр в мае 2021 года. Тогда установили пять фигур: гриб-мудрец, рязанский коробейник, мужичок-боровичок, грибная команда и влюбленная пара.