Британский ритейлер Marks&Spencer покинет российский рынок

Отмечается, что компания за год столкнулась с двумя препятствиями — прекращением поставок в Россию и последствиями пограничных проблем с Евросоюзом.

Британский ритейлер Marks&Spencer покинет российский рынок. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, отмечается, что бизнес за год столкнулся с двумя препятствиями — прекращением поставок в Россию и последствиями пограничных проблем с Евросоюзом.

«Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине», — указано в сообщении фирмы.