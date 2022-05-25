Британский ритейлер Marks&Spencer покинет российский рынок
Отмечается, что компания за год столкнулась с двумя препятствиями — прекращением поставок в Россию и последствиями пограничных проблем с Евросоюзом.
Британский ритейлер Marks&Spencer покинет российский рынок. Об этом сообщило
Так, отмечается, что бизнес за год столкнулся с двумя препятствиями — прекращением поставок в Россию и последствиями пограничных проблем с Евросоюзом.
«Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине», — указано в сообщении фирмы.