Адвокат «Елатомского стрелка» Антона Франчикова обжаловал пожизненный приговор. Об этом сообщает сайт областного суда. Апелляционная жалоба поступила 17 мая, дата ее рассмотрения пока неизвестна.
Ранее суд признал Франчикова виновным и назначил пожизненное лишение свободы отбыванием в колонии особого режима.
Напомним, 4 апреля 2020 года Франчиков находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, пошла в подъезд дома. Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.
Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым. Он показал, как совершал убийства.