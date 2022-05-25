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Адвокат «Елатомского стрелка» Антона Франчикова обжаловал пожизненный приговор
Ранее суд признал Франчикова виновным и назначил пожизненное лишение свободы отбыванием в колонии особого режима.

Адвокат «Елатомского стрелка» Антона Франчикова обжаловал пожизненный приговор. Об этом сообщает сайт областного суда. Апелляционная жалоба поступила 17 мая, дата ее рассмотрения пока неизвестна.

Ранее суд признал Франчикова виновным и назначил пожизненное лишение свободы отбыванием в колонии особого режима.

Напомним, 4 апреля 2020 года Франчиков находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, пошла в подъезд дома. Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым. Он показал, как совершал убийства.