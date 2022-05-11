Елатомский стрелок Антон Франчиков получил пожизненное заключение

«Елатомский стрелок» Антон Франчиков получил пожизненное заключение. Приговор в среду, 11 мая, озвучили в рязанском областном суде.

Судья пояснил, что смягчающие обстоятельства не влияют на решение, так как Франчиков опасен для окружения. По его словам, подсудимый не принес извинения семьям погибших, частично признал свою вину.

В связи с этим суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы отбыванием в колонии особого режима. Также суд взыскал с виновного 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и в счет возмещения материального ущерба потерпевшей.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, 4 апреля 2020 года. Франчиков находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, пошла в подъезд дома. Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым. Он показал, как совершал убийства.