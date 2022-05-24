Рязанского врача-терапевта осудят за фиктивные данные о прохождении диспансеризации пациентов

Так он планировал получить стимулирующие выплаты и показать эффективность своей работы.

Рязанского врача-терапевта осудят за фиктивные данные о прохождении диспансеризации пациентов. Подробности во вторник, 24 мая, привел региональный следком.

Установлено, что в 2020 году обвиняемый внес в документы ложные сведения о прохождении диспансеризации восьми пациентов районной больницы. В последующем он планировал использовать эти сведения, чтобы получить стимулирующие выплаты и показать эффективность своей работы. Тем самым он нарушил права и интересы граждан в области охраны здоровья и подорвал авторитет учреждения.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.