В Рыбновском районе простились с погибшим на Донбассе сержантом Виталием Свиридовым

Он был командиром боевой машины 275 самоходного артиллерийского полка 4 гвардейской танковой дивизии. Виталий Свиридов погиб 9 мая, получив несовместимые с жизнью ранения.

В Рыбновском районе простились с погибшим на Донбассе сержантом Виталием Свиридовым. Об этом сообщило областное правительство.

Церемония прощания состоялась во вторник, 24 мая. На ней представители регионального правительства, районной администрации, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, а также родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков принес свои соболезнования родственникам погибшего.

Виталий Свиридов был командиром боевой машины 275 самоходного артиллерийского полка 4 гвардейской танковой дивизии. Он погиб 9 мая, получив несовместимые с жизнью ранения.

В группе рязанской школы № 66, в которой учился Виталий Свиридов, отметили, что он мечтал стать учителем истории и обществознания.

«Был отзывчивым, честным, ответственным, трудолюбивым и скромным парнем. Всегда принимал активное участие в жизни класса и школы. Был правдив по отношению к учителям и товарищам. Помогал одноклассникам и не раз приходил им на выручку. Всегда был надежной опорой своей семье и друзьям. Его не напугали армейские трудности, он до последних секунд своей жизни остался верен присяге», — говорится в посте.