В Рязани прошли мероприятия, посвященные 30-летию холдинга ФПК «Инвест»
Финансово-промышленная компания «Инвест» сегодня — это несколько десятков многопрофильных предприятий, сотни миллионов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, свыше 3000 партнеров в России и за рубежом.
Крупнейший в Рязанском регионе производственно-коммерческий холдинг ФПК «Инвест» провел мероприятия, посвященные 30-летию компании. Финансово-промышленная компания «Инвест» сегодня — это несколько десятков многопрофильных предприятий, сотни миллионов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, свыше 3000 партнеров в России и за рубежом.
Лично поздравить руководство холдинга приехали первый заместитель Председателя Правительства области Анна Рослякова и заместитель Председателя Артём Никитин. Он подчеркнул, что «Инвесту» удалось создать грамотную производственную культуру и сохранить социальную ориентированность. «30 лет назад это был небольшой коллектив, а сегодня — это более 5 тысяч человек и 20 предприятий, которые прославляют область за пределами страны» — отметила Анна Рослякова.
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин также поздравил коллектив холдинга и вручил награды лучшим сотрудникам. Глава регионального парламента отметил весомый вклад компании в развитие экономики и укрепление социальной инфраструктуры области.
К поздравлениям с 30-летием компании присоединился Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Управляющий Рязанской метрополией.
Также сотрудников предприятий холдинга поздравили и наградили региональный министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, Глава администрации города Рязани Елена Сорокина, представители предприятий — партнеров, учебных заведений, общественных организаций и деловых объединений.
«Нам очень отрадно видеть, что бизнес не остается без внимания властей. В сегодняшних условиях, бизнесу, особенно крупным промышленным предприятиям не просто работать, но мы делаем все возможное, чтобы сохранять рабочие места и продолжать работать на благо Рязанского региона», — отметил президент холдинга Финансово-промышленной компании «Инвест» Игорь Коськин.
Официальные мероприятия прошли на территории нового офиса управляющей компании ФПК «Инвест» — отреставрированного здания ликеро-водочного завода, объекта культурного наследия, памятника промышленности рубежа XIX—XX вв.еков в Рязани.
Особого внимания заслужила часть выставки, посвященная социальной ответственности бизнеса и спорту. Благотворительный фонд во имя Святителя Василия Рязанского, учреждённый ФПК «Инвест», уже более 20 лет оказывает помощь многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальным и общественным организациям, православным храмам. Важное место в разносторонней работе ФПК «Инвест» занимает шефство над микрорайонами Недостоево и Канищево, с прилегающими к ним посёлками. Более 15 лет при поддержке холдинга проводится конкурс «Волшебный мир кожи».
Поддержку и помощь в развитии спорта на территории Рязани и области компания оказывает на регулярной основе, приобщая людей к здоровому образу жизни. В 2001 году по инициативе президента холдинга ФПК «Инвест» Игоря Коськина было создано Некоммерческое партнерство Спортивный Клуб «Родной Край». Позднее, на его базе при поддержке Правительства Рязанской области была открыта «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край-Спорт», где сейчас занимаются самбо более 1500 детей. Президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев присутствовал на празднике и лично наградил учредителей клуба со знаменательной датой. «Инвест» является организатором и генеральным спонсором популярных в регионе соревнований и первенств: Кубок «Русской кожи» по мини-футболу, соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова», кубок «Инвеста» по стритболу «Инвест CUP» и многие другие.
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