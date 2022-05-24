В Рязани прошли мероприятия, посвященные 30-летию холдинга ФПК «Инвест»

Финансово-промышленная компания «Инвест» сегодня — это несколько десятков многопрофильных предприятий, сотни миллионов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, свыше 3000 партнеров в России и за рубежом.

Крупнейший в Рязанском регионе производственно-коммерческий холдинг ФПК «Инвест» провел мероприятия, посвященные 30-летию компании. Финансово-промышленная компания «Инвест» сегодня — это несколько десятков многопрофильных предприятий, сотни миллионов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, свыше 3000 партнеров в России и за рубежом.

Лично поздравить руководство холдинга приехали первый заместитель Председателя Правительства области Анна Рослякова и заместитель Председателя Артём Никитин. Он подчеркнул, что «Инвесту» удалось создать грамотную производственную культуру и сохранить социальную ориентированность. «30 лет назад это был небольшой коллектив, а сегодня — это более 5 тысяч человек и 20 предприятий, которые прославляют область за пределами страны» — отметила Анна Рослякова.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин также поздравил коллектив холдинга и вручил награды лучшим сотрудникам. Глава регионального парламента отметил весомый вклад компании в развитие экономики и укрепление социальной инфраструктуры области.

К поздравлениям с 30-летием компании присоединился Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Управляющий Рязанской метрополией.

Также сотрудников предприятий холдинга поздравили и наградили региональный министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, Глава администрации города Рязани Елена Сорокина, представители предприятий — партнеров, учебных заведений, общественных организаций и деловых объединений.

«Нам очень отрадно видеть, что бизнес не остается без внимания властей. В сегодняшних условиях, бизнесу, особенно крупным промышленным предприятиям не просто работать, но мы делаем все возможное, чтобы сохранять рабочие места и продолжать работать на благо Рязанского региона», — отметил президент холдинга Финансово-промышленной компании «Инвест» Игорь Коськин.

Официальные мероприятия прошли на территории нового офиса управляющей компании ФПК «Инвест» — отреставрированного здания ликеро-водочного завода, объекта культурного наследия, памятника промышленности рубежа XIX—XX вв. еков в Рязани.

Предприятия, входящие в состав холдинга, среди которых группы компаний « Русская кожа », « Точинвест », « Теплоприбор », « Барс », представили выставочные стенды. Посетители также смогли увидеть экспозиции мебельной фабрики « КожПромМебель », книжную выставку «Наша Родина — Россия, наша Родина — Рязань» от « Книжного Барса », продукцию от сети продуктовых супермаркетов «Барс» , ресторанного комплекса « Иван Васильевич » и « Барская Пивница », сети ресторанов быстрого питания « Сковорода ».

Особого внимания заслужила часть выставки, посвященная социальной ответственности бизнеса и спорту. Благотворительный фонд во имя Святителя Василия Рязанского, учреждённый ФПК «Инвест», уже более 20 лет оказывает помощь многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальным и общественным организациям, православным храмам. Важное место в разносторонней работе ФПК «Инвест» занимает шефство над микрорайонами Недостоево и Канищево, с прилегающими к ним посёлками. Более 15 лет при поддержке холдинга проводится конкурс «Волшебный мир кожи».