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13:11, 1 апреля 2019 450

В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Волшебный мир кожи»

В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Волшебный мир кожи»

В субботу, 30 марта, в ТЦ «Барс на Московском» подвели итоги юбилейного творческого конкурса «Волшебный мир кожи».

15 лет назад инициатором и учредителем конкурса стала депутат гордумы Галина Трушина. Сегодня организаторами также выступают депутат облдумы Александр Жукаев и депутаты гордумы Александр Лемдянов и Дмитрий Фомин.

«Более тысячи людей воплотили свой талант в натюрмортах, пейзажах и даже инсталляциях. У авторов выставки разные стили, судьбы, возраст; но одно их точно объединяет — природный материал, который они используют в своих композициях», — поделились организаторы.

Натуральную кожу для работ предоставляет АО «Русская кожа».

«Это воспроизведение окружающего мира, жизни, частички своего сердца и огромной души! — сказала Галина Трушина. — Мы не ограничиваем количество участников. И очень приятно, что к нам присоединились и районы Рязанской области».

География конкурса расширилась, в юбилейный год его участниками стали воспитанники и педагоги 85 социальных учреждений Рязани, Скопинского, Сторожиловского, Рязанского и Рыбновского районов, а также просто творческие люди с персональными работами из кожи.

Церемония награждения прошла в зале кинотеатра, где на сцену вышли несколько сотен человек. Вручали призы победителям многочисленных номинаций, Гран-при от депутатов (учредителей конкурса), специальные призы от Финансово-промышленной компании «Инвест» и АО «Русская кожа», призы зрительских симпатий.

Увидеть более тысячи картин ручной работы можно на первом этаже ТЦ «Барс на Московском». Выставка открыта для всех желающих до 4 апреля.


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