В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Волшебный мир кожи»

В субботу, 30 марта, в ТЦ «
15 лет назад инициатором и учредителем конкурса стала депутат гордумы Галина Трушина. Сегодня организаторами также выступают депутат облдумы Александр Жукаев и депутаты гордумы Александр Лемдянов и Дмитрий Фомин.
«Более тысячи людей воплотили свой талант в натюрмортах, пейзажах и даже инсталляциях. У авторов выставки разные стили, судьбы, возраст; но одно их точно объединяет — природный материал, который они используют в своих композициях», — поделились организаторы.
Натуральную кожу для работ предоставляет АО «Русская кожа».
«Это воспроизведение окружающего мира, жизни, частички своего сердца и огромной души! — сказала Галина Трушина. — Мы не ограничиваем количество участников. И очень приятно, что к нам присоединились и районы Рязанской области».
География конкурса расширилась, в юбилейный год его участниками стали воспитанники и педагоги 85 социальных учреждений Рязани, Скопинского, Сторожиловского, Рязанского и Рыбновского районов, а также просто творческие люди с персональными работами из кожи.
Церемония награждения прошла в зале кинотеатра, где на сцену вышли несколько сотен человек. Вручали призы победителям многочисленных номинаций, Гран-при от депутатов (учредителей конкурса), специальные призы от Финансово-промышленной компании «
Увидеть более тысячи картин ручной работы можно на первом этаже ТЦ «Барс на Московском». Выставка открыта для всех желающих до 4 апреля.