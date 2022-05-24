В Касимове сносят цеха сетевязальной фабрики

Промышленные цеха построили в 1855 году.

В Касимове сносят цеха сетевязальной фабрики. Пост об этом во вторник, 24 мая, появился в соцсетях.

Промышленные цеха построили в 1855 году. В них находилась касимовская сетевязальная фабрика.

«Промышленные цеха 1855 года постройки, Касимовской сетевязальной фабрики, пали над натиском экскаватора. Лишь пыль и груды кирпича остались в напоминание о былом величии предприятия», — говорится в посте.

Напомним, в 2020 году на фабрике произошел пожар. В МЧС рассказали подробности происшествия.