У рязанца за долги арестовали «Ягуар»

У предпринимателя был долг по алиментам на сумму в 190 тысяч рублей.

В Рязанской области у мужчины за долги арестовали автомобиль Jaguar. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

У предпринимателя был долг по алиментам на сумму в 190 тысяч рублей. Мужчина знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но купил автомобиль.

Приставы напомнили должнику, что имеют право арестовать Jaguar 2014 года и предоставили срок для добровольного исполнения, предупредив об уголовной и административной ответственности, а также о взыскании исполнительского сбора.

Мужчина погасил задолженность в полном объеме.