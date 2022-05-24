У рязанца за долги арестовали «Ягуар»
У предпринимателя был долг по алиментам на сумму в 190 тысяч рублей.
В Рязанской области у мужчины за долги арестовали автомобиль Jaguar. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
У предпринимателя был долг по алиментам на сумму в 190 тысяч рублей. Мужчина знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но купил автомобиль.
Приставы напомнили должнику, что имеют право арестовать Jaguar 2014 года и предоставили срок для добровольного исполнения, предупредив об уголовной и административной ответственности, а также о взыскании исполнительского сбора.
Мужчина погасил задолженность в полном объеме.