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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Мошенники звонят с городского номера, представляются сотрудниками банка и заявляют, что со счета пытаются списать деньги. Чтобы предотвратить это, предлагают связаться с позвонившим, иначе клиента банка ждет финансовая и уголовная ответственность.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом передает РИА Новости.

Мошенники звонят с городского номера, представляются сотрудниками банка и заявляют, что со счета пытаются списать деньги. Чтобы предотвратить это, предлагают связаться с позвонившим, иначе клиента банка ждет финансовая и уголовная ответственность. Мошенники объясняют это тем, что «счет используется для незаконных целей».

Директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева прокомментировала информацию. По ее словам, такие случаи появились недавно. Она предупредила, что для проверок у сотрудников банка есть все данные и нет необходимости уточнять их у клиента. Также она отметила, что владелец не несет никакой ответственности, если с его счетом совершают незаконные действия.

«Угроза уголовной ответственности — серьезный аргумент, который рассчитан на мнительных граждан с низким уровнем правовой и финансовой грамотности», — добавила эксперт.