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Глава рязанского СК заинтересовался непотраченным бюджетом на зарплаты врачей
Проблему обсудили на заседании правительства.

Глава рязанского следкома Владимир Никешкин заинтересовался возвращенными средствами ТФОМС в федеральный бюджет. Проблему обсудили во вторник, 24 мая, на заседании правительства.

Во время доклада об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области за 2021 год директор Елена Манухина заявила, что 104 миллиона вернули обратно в федеральный бюджет.

«Почему 104 млн рублей вернули в бюджет, не смогли освоить?», — уточнил Никешкин.

Манухина пояснила, что большая часть возвращенной суммы — 90,2 млн рублей — это средства на зарплаты медработников.

«Неэффективно работали, что не израсходовали?», — повторил свой вопрос глава СК.

Манухина заявила, что минздрав ведет работу по привлечению врачей в первичное звено здравоохранения, но сейчас она проходит «с такими результатами».

«Мы можем говорить, что остатки возникли из-за того, что было запланировано средств больше установленной потребности. По данному направлению [у нас] почти в два раза уменьшилась сумма, выделяемая из федерального бюджета», — рассказала чиновница.

Врио губернатора Павел Малков поручил предоставить информацию с конкретными больницами и поликлиниками, которые не израсходовали деньги на зарплаты.