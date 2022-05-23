Владельцем рязанского ТРЦ «Малина» стал фонд Aktivo

Примерная сумма сделки составила 800-900 млн рублей.

Владельцем рязанского ТРЦ «Малина» стал фонд Aktivo. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости» Антон Филатов.

Торгово-развлекательный комплекс купил фонд Aktivo. Примерная сумма сделки составила 800-900 млн рублей. Сообщается, что общая площадь объекта составила 27 184 квадратных метра, из которых 15 тысяч квадратных метров — арендопригодная площадь. Основными арендаторами являются «Перекресток», «Детский Мир», Familia, Kari и KFC.

Сообщается также, что ТРЦ внесен в закрытый паевой фонд, паи которого предлагаются инвесторам.

По информации Филатова, доходность от работы ТРЦ в первый год должна составить 19,3 процента.

Торговый центр выставили на продажу в 2021 году.