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В Рязани продают ТРЦ «Малина»
Общая площадь торгового центра составляет 14 506 кв.м. (без парковки). Площадь вместе с парковкой на 200 машиномест — 27 200 кв.м.

В Рязани ТРЦ «Малина» продают за 800 миллионов рублей. Об этом говорится в объявлении агентства по по продаже недвижимости «Брокер&Партнеры».

Общая площадь торгового центра составляет 14 506 кв.м. (без парковки). Площадь вместе с парковкой на 200 машиномест — 27 200 кв.м.

Отмечается, что торговый центр открылся в 2008 году, в 2017 в нем провели реконструкцию.