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В Рязанской области простились с погибшим на Донбассе гвардии сержантом Максимом Мазиным
Траурные мероприятия прошли в Спасском районе с соблюдением всех воинских почестей.

В понедельник, 23 мая, в Рязанской области простились с погибшим во время спецоперации на Украине гвардии сержантом Максимом Мазиным, который служил в парашютно-десантной роте войсковой части 41450.

Похороны прошли в Спасском районе с соблюдением воинских почестей.

С погибшим простились представители власти, рязанского военного гарнизона, командования ВДВ, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшеговыразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.