В поликлинике рязанской ОКБ с пациентами начал работать телефонный робот

Электронный помощник звонит пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и задает вопросы о состоянии здоровья. Далее информация передается врачам, которые принимают решение об обследовании.

В поликлинике рязанской ОКБ с пациентами начал работать телефонный робот. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Рязанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся на диспансерном учете, начал обзванивать робот. В ОКБ разработали алгоритмы и скрипты для общения робота с человеком, благодаря которым программа передает все данные врачам.

«Пациенты с хроническими заболеваниями находятся на особом контроле участковых терапевтов. Мы ведем их динамическое наблюдение по графику, чтобы не допустить осложнений или ухудшения здоровья. Но робот помог нам внедрить проактивный подход к этой задаче, теперь мы действуем на опережение», — рассказал заместитель главного врача по поликлинической работе ОКБ Сергей Чирков.

Он пояснил, что электронный помощник звонит пациентам и задает вопросы о состоянии здоровья. Если у человека есть симптомы, вызывающие опасения, его обследуют без очереди. По программе модернизации первичного звена здравоохранения поликлиника ОКБ получила новые холтеры. Отмечается, что уже 19 человек прошли внеплановое обследование с помощью холтеров и получили план лечения.