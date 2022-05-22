Рязанец вырвал тюльпаны с клумбы, чтобы подарить девушке

В Рязани молодой человек вырвал тюльпаны с городской клумбы, чтобы подарить девушке. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани молодой человек вырвал тюльпаны с городской клумбы, чтобы подарить девушке. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора, инцидент произошел 21 мая в 5:46 недалеко от улицы Полевой.

«…Видимо, не найдя в „закладке“ соли, чтобы понравиться такой же „обдолбанной“ девушке, вырвал очень красивые тюльпаны, которыми любовались гуляющие по переулку люди. Этот букет цветов он подарил своей мадам», — говорится в сообщении.