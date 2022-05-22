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Российские самозанятые пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
Российские пенсионеры при оформлении статуса самозанятости получат по 10 тысяч рублей на уплату налогов. Об этом сообщил сообщает РИА ФАН со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

Российские пенсионеры при оформлении статуса самозанятости получат по 10 тысяч рублей на уплату налогов. Об этом сообщил сообщает РИА ФАН со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

При этом пенсионеры не лишатся индексации пенсии и других льгот, положенных неработающим пожилым.

«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тысяч рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов», — отметил Власов.