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Памятник царице Сююмбике установят в Касимове в 2022 году
Жившая в XVI веке царица Сююмбике была одной из первых мусульманок-правительниц, глав государств в исламском мире. Считается, что женщину похоронили в Касимове, где она провела последние годы своей жизни.

Памятник правительнице Казанского ханства в XVI веке царице Сююмбике установят в Касимове в 2022 году. Об этом в среду, 20 января, сообщило Духовное управление мусульман России.

Памятник откроют в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. В муфтияте уточнили, что проектом по установке памятника несколько лет занимаются Альфия Рахматуллина и Ильдар Бикуев.

Жившая в XVI веке царица Сююмбике была одной из первых мусульманок-правительниц, глав государств в исламском мире. Считается, что женщину похоронили в Касимове, где она провела последние годы своей жизни.

Памятник установят в сквере, названном в честь царицы. Он располагается на берегу Оки рядом с Ханской мечетью Касимова и усыпальницей последнего (третьего) мужа Сююмбике Шаха Али.

Ранее средства на подготовительные работы и установку памятника выделяли правительство Рязанской области, администрация Касимова, Духовное управление мусульман России и местная татарская община.

В центре сквера установили постамент в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой на нем.

Макет памятника выполнил заслуженный художник Российской Федерации скульптор Вениамин Сидоренко.

Фигуру Сююмбике планируют отлить из бронзы. Чтобы сделать ее в полный рост, инициативная группа обратилась к председателю ДУМ РФ Равилю Гайнутдину за поддержкой. По решению муфтия, ДУМ также окажет поддержку проекту.