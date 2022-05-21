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Малков пообещал благоустроить территорию Рязанского кремля
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков вечером прошелся по территории Рязанского кремля. Об этом Малков написал в своем Telegram-канале в пятницу, 20 мая.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков вечером прошелся по территории Рязанского кремля. Об этом Малков написал в своем Telegram-канале в пятницу, 20 мая.

«Жители, безусловно, правы — это уникальный архитектурный комплекс, который надо не только сохранить, но и по возможности улучшить. Постараемся проработать все возможности для этого», — написал он.

Малков отметил, что на пешеходной зоне работали не все фонари и декоративная подсветка.

«Руководство города должно понимать, что это портит общее впечатление, нужно устранить проблему, — подчеркнул врио губернатора региона. — Дошел и до недостроенного здания главного краеведческого музея. Работы ведутся уже много лет, однако экспозициям кремля все еще некуда перебраться. Планировалось, что открытие состоится в этом году. Буду внимательно следить за этим объектом и его дальнейшей судьбой. Громких заявлений по недострою делать сейчас не хочу, но в таком состоянии он не останется».

Также Малков выразил мнение, что здесь можно организовать единое общественное пространство, которое объединит пешеходные маршруты с историческими памятниками, набережной, фонтанами и кафе, и территорию для культурных мероприятий музея.