В Рязанской области простились с Виктором Панфиловым, героически погибшим на Донбассе
Виктор Панфилом был командиром роты материального обеспечения в/ч 45445.
В Рязанской области простились с Виктором Панфиловым, героически погибшим на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Виктор Панфилом был командиром роты материального обеспечения в/ч 45445.
Церемония прощания состоялась в пятницу, 20 мая. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в Рязанском муниципальном районе.
Свои соболезнования семье погибшего воина выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.