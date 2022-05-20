В Рязанской области простились с Виктором Панфиловым, героически погибшим на Донбассе

Виктор Панфилом был командиром роты материального обеспечения в/ч 45445.

В Рязанской области простились с Виктором Панфиловым, героически погибшим на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Виктор Панфилом был командиром роты материального обеспечения в/ч 45445.

Церемония прощания состоялась в пятницу, 20 мая. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в Рязанском муниципальном районе.

Свои соболезнования семье погибшего воина выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.