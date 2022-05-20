Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
12°
Вск, 22
12°
Пнд, 23
11°
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.67 / 64 20/05 16:57
Нал. EUR 65.67 / 64 20/05 16:57
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
Вчера 14:15
2 544
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 498
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
5 269
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
6 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани впервые прошел седьмой форум частных медицинских организаций ЦФО
В заседаниях приняли участие представители более чем 100 медорганизаций из Липецка, Брянска, Владимира, Твери и еще 20 областей центрального федерального округа.

Медицинский центр «Еламед» совместно с центром стратегических инициатив стали организаторами форума. Он впервые проходит в Рязанской области.

В заседаниях приняли участие представители более чем 100 медорганизаций из Липецка, Брянска, Владимира, Твери и еще 27 регионов центрального федерального округа. Гостей приветствовал и.о. министра здравоохранения Рязанской области Виктор Грачев.

Своим опытом в вопросах управления с участниками поделились эксперты — руководители ведущих медицинских клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тюмени и других городов, а также генеральный директор Медицинского Центра «Еламед». В числе спикеров также кандидаты и доктора медицинских наук, член общественного совета Управления Роспотребнадзора, а также президент СРО «Национальная Ассоциация медицинских организаций».Мероприятия такого масштаба и направленности дают медицинским организациям из разных городов уникальную возможность обменяться опытом, получить точные ответы на возникшие вопросы и повысить эффективность своей работы.

Несмотря на высокую значимость для населения частной медицины, она до сих пор не стала полноценной частью национальной системы здравоохранения — эту проблему на дискуссионной сессии особенно выделили Кирилл Чуфистов, генеральный директор медцентра «Еламед».

2022-ый год принес новые вызовы — из-за санкций выросла себестоимости медикаментов, сталкиваются частные клиники и с дефицитом врачей. Чтобы работать более эффективно, частным клиникам важно укреплять диалог бизнеса и государства. И форум — отличная возможность услышать друг друга, задать острые вопросы и получить экспертную оценку.