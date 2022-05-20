В Рязани впервые прошел седьмой форум частных медицинских организаций ЦФО

В заседаниях приняли участие представители более чем 100 медорганизаций из Липецка, Брянска, Владимира, Твери и еще 20 областей центрального федерального округа.

Медицинский центр «Еламед» совместно с центром стратегических инициатив стали организаторами форума. Он впервые проходит в Рязанской области.

В заседаниях приняли участие представители более чем 100 медорганизаций из Липецка, Брянска, Владимира, Твери и еще 27 регионов центрального федерального округа. Гостей приветствовал и.о. министра здравоохранения Рязанской области Виктор Грачев.

Своим опытом в вопросах управления с участниками поделились эксперты — руководители ведущих медицинских клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тюмени и других городов, а также генеральный директор Медицинского Центра «Еламед». В числе спикеров также кандидаты и доктора медицинских наук, член общественного совета Управления Роспотребнадзора, а также президент СРО «Национальная Ассоциация медицинских организаций».Мероприятия такого масштаба и направленности дают медицинским организациям из разных городов уникальную возможность обменяться опытом, получить точные ответы на возникшие вопросы и повысить эффективность своей работы.

Несмотря на высокую значимость для населения частной медицины, она до сих пор не стала полноценной частью национальной системы здравоохранения — эту проблему на дискуссионной сессии особенно выделили Кирилл Чуфистов, генеральный директор медцентра «Еламед».

2022-ый год принес новые вызовы — из-за санкций выросла себестоимости медикаментов, сталкиваются частные клиники и с дефицитом врачей. Чтобы работать более эффективно, частным клиникам важно укреплять диалог бизнеса и государства. И форум — отличная возможность услышать друг друга, задать острые вопросы и получить экспертную оценку.