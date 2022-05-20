В Карелии мужчину избили за сделанное в магазине замечание

У него диагностировали ушиб мягких тканей, перелом носа и сотрясение мозга.

В Карелии мужчину избили за сделанное в магазине замечание. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил портал «Петрозаводск говорит».

Компания молодых людей делала покупки в алкомаркете. Они громко разговаривали, матерились и вызывающе вели себя, что не понравилось одному из посетителей. Мужчина сделал им замечание, после чего завязалась перепалка. Все участники конфликта решили выйти на улицу и один молодой человек избил посетителя.

Мужчине вызвали скорую. У него диагностировали ушиб мягких тканей, перелом носа и сотрясение мозга.

Информацию передали в региональное УМВД.