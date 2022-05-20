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Рязанское предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда»
19 мая состоялось стартовое совещание 69-го предприятия национального проекта «Производительность труда» — группы компаний «Фабрикант». Участниками встречи стали сотрудники и руководители компании, а также специалисты регионального центра компетенций (РЦК) АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

19 мая состоялось стартовое совещание 69-го предприятия национального проекта «Производительность труда» — группы компаний «Фабрикант». Участниками встречи стали сотрудники и руководители компании, а также специалисты регионального центра компетенций (РЦК) АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

По словам гендиректора компании Алексея Поликанова, компания ставит перед собой достаточно амбициозные, но достижимые цели по развитию компании.

«Мы уверены, что с поддержкой экспертов наша работа станет гораздо продуктивней, а достигнутые результаты мы будем тиражировать на всех производственных площадках», — отметил он.

В ходе встречи эксперты РЦК обсудили с членами рабочей группы план дальнейшего взаимодействия. Реализация мероприятий начнется с этапа диагностики, в ходе которого на базе пилотного участка будут выявлены сдерживающие факторы на производстве. Далее будет реализован этап внедрения улучшений, а спустя полгода на предприятии приступят к тиражированию полученного опыта на другие участки производства.

Как отметил руководитель проекта Алексей Карпов, при внедрении технологий бережливого производства важно учесть две основных составляющих: это техническая работа и работа с людьми.

«Цель нацпроекта — взять один процесс компании, на нём показать его преимущества, и затем научить сотрудников правильно применять их на практике. Они будут работать на предприятии, „заряжать“ идеями и тем самым увеличивать производительность труда», — отметил Алексей.

Справка:

Группа компаний «Фабрикант» — один из самых крупных и известных в России производителей мебели. Предприятие известно рязанцам широким ассортиментом офисных кресел, мягкой мебелью для дома и офиса.