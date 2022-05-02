В Скопине простились с погибшим во время спецоперации Станиславом Стениным

Прощание прошло на воинском кладбище.

В понедельник, 2 мая, в Скопине простились с погибшим во время спецоперации на Украине Станиславом Стениным. Об этом сообщил «Скопинский вестник».

Прощание прошло на воинском кладбище.

Заупокойную литию по погибшему воину отслужил епископ Скопинский и Шацкий Питирим.

На церемонию приехала заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. С погибшим простились его близкие и родные.