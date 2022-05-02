В аварии под Рязанью пострадал водитель «Рено»
Водитель получил травмы после того, как машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
В аварии под Рязанью пострадал водитель «Рено». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в понедельник, 2 мая, в 14:00 на 458 километре трассы «Золотое кольцо».
Renault Kaptur съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель кроссовера получил травмы.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
Ранее появилось видео с места аварии.