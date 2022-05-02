Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Во время него журналисты отметили, что на Западе существует «множество гипотез» о здоровье Путина.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о здоровье президента Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости .

Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Во время него журналисты отметили, что на Западе существует «множество гипотез» о здоровье Путина.

Глава МИД России посоветовал спросить об этом иностранных лидеров, «которые в последнее время общались с российским президентом, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша».

«Думаю, вы поймете, о чем идет речь», — добавил Лавров.