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В Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием автовоза
Водитель съехал на обочину и перевернулся.

В Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием автовоза. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил портал «Про Тамбов».

Авария случилась в ночь на 18 мая на 522 километре автодороги Р-22 «Каспий» вблизи Сампурского района Тамбовской области. Там 53-летний водитель на автовозе марки Mercedes-benz Actros с полуприцепом перевозит восемь легковушек. В какой-то момент он съехал на левую обочину и перевернулся, вылетел в кювет.

Водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой.