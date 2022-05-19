В ДТП у Приокского путепровода пострадала 21-летняя девушка

Рязанка на «БМВ» не пропустила «Шкоду».

В ДТП у Приокского путепровода пострадала 21-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в среду, 18 мая, примерно в 11:40 у дома № 61 по улице Октябрьской. По предварительной информации, рязанка на BMW не пропустила Skoda Rapid, за рулем которой был 43-летний житель Кораблинского района.

Водитель BMW получила травмы. Пострадавшей оказали медпомощь. Проводится проверка.