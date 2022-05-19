Рязанец получил десять лет колонии за убийство

Приговор не вступил в законную силу.

В Рязани огласили приговор мужчине, убившему собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

13 января 2022 года мужчины выпивали и между ними произошел конфликт. Обвиняемый 1985 года рождения ударил приятеля ножом в голову, после чего скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался.

Злоумышленника задержали по «горячим следам» и заключили под стражу.

Его признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчине назначили десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.