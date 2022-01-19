В Рязани 36-летний безработный рецидивист убил своего знакомого

Тело 49-летнего мужчины с колото-резанной раной головы нашли в одной из квартир на улице Березовой.

В Рязани 36-летний безработный рецидивист убил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

13 января 2022 года в одной из квартир на улице Березовой нашли тело 49-летнего мужчины с колото-резаной раной головы.

Оперативники установили, что смертельную травму рязанцу нанес его знакомый — безработный 36-летний житель Рязани, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности. Мужчину задержали, он во всем признался.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).